Ancora uno spiraglio aperto per Francesco Molinari. L’unico vincitore di un Major nella storia del golf italiano, il British Open del 2018, nutre ancora qualche speranza per poter staccare il biglietto verso Tokyo e permettersi dunque di partecipare per la prima volta nella sua carriera ai Giochi Olimpici.

Nella giornata di ieri era arrivata la notizia che il torinese aveva alzato bandiera bianca a causa di un infortunio non meglio specificato. Ma dopo aver già perso la possibilità di partecipare alla rassegna a cinque cerchi nel 2016 a causa della positività al Virus Zika, che tanta preoccupazione portava in quel periodo, Molinari non vuole arrendersi così facilmente a pochi giorni dal via.

L’azzurro tenterà tutte le cure fisioterapiche possibili, come menzionato dalla Federgolf, per mettersi a disposizione degli azzurri e volare a Tokyo, mettendosi alle spalle un fastidioso infortunio a undici giorni dall’inizio del torneo di golf olimpico. La decisione dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, non oltre la serata di oggi.

Ancora in sospeso dunque la candidatura di Renato Paratore, prima riserva azzurra nel caso di defezione e che precede in lista Francesco Laporta, Edoardo Molinari (il fratello di Francesco), Nino Bertasio e Shunyat Hak (Hong Kong). Francesco Molinari andrebbe a completare la Nazionale con Guido Migliozzi, Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso.

Foto: LaPresse