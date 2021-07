Si completa il primo giro dell’Evian Championship 2021, quarto Major della stagione femminile, e le cose si evolvono in una maniera piuttosto particolare per quel che concerne la testa della classifica. Al comando, con -6, c’è infatti la coppia composta dalla thailandese Pajaree Anannarukarn e dall’americana Yealimi Noh. L’una è una sostanziale novità a queste altezze, e viaggia al numero 113 del ranking mondiale, l’altra ha debuttato da pro lo scorso anno e sta già andando molto forte a nemmeno 20 anni.

Tutte nazionalità diverse per il gruppo in terza posizione (-5): ci sono l’americana Lauren Stephenson, la danese Emily Kristine Pedersen (vincitrice dell’ordine di merito sul Ladies European Tour nel 2020), la sudcoreana Jeongeun Lee6, la thailandese Atthaya Thitikul e la giapponese Ayaka Furue. Di tutte le citate tra primo e terzo posto, solo le due thailandesi completano il giro senza neanche un bogey.

All’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains in ottava posizione ci sono un’ulteriore thailandese, Ariya Jutanugarn, la sudcoreana Hyo Joo Kim e l’australiana Sarah Kemp. Per più di un verso, le big sembrano essere come in attesa degli eventi nella quasi totalità: nel gruppo all’11° posto con -3 ci sono tra le altre la neozelandese Lydia Ko e la finlandese Matilda Castren, come pure l’altra Jutanugarn, Moriya.

In questo contesto, il 76° posto a +1 di Giulia Molinaro assume un valore diverso: ci sarà la possibilità, domani, di lottare per rientrare nel taglio per lei e per diversi altri nomi ancor più di spicco. Con lei la numero 2 del mondo, la sudcoreana Jin Young Ko, mentre più indietro ancora sono le due Korda: Jessica 88a a +2 e Nelly, che dei Rolex Rankings è numero 1, addirittura 99a a +3. La conclusione è che si è di fronte a un torneo difficile, e non poco.

