Giro Rosa 2021, le favorite. Elisa Longo Borghini lancia la sfida ad Anna van der Breggen

Scatta domani, da Fossano, la più importante corsa a tappe per quanto riguarda il massimo circuito internazionale di ciclismo femminile. In programma il Giro Rosa: dieci frazioni per affinare la condizione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma soprattutto per andare a caccia del titolo che all’Italia manca ormai dal lontano 2008.

Un’atleta partirà un gradino (forse anche due) sopra tutte le altre. Stiamo parlando della favoritissima Anna van der Breggen, campionessa del mondo in carica. La ciclista della SD Worx va a caccia della quarta affermazione dopo quelle del 2015, 2017 e 2020. Sei vittorie per l’olandese quest’anno, che non è sembrata dominante com’era successo nella passata stagione: occhio però che può aver conservato il meglio per la seconda parte.

A lanciare la sfida a van der Breggen ci pensa la nostra Elisa Longo Borghini. Campionati italiani super e in generale annata eccezionale per l’azzurra, bicampionessa tricolore (sia a cronometro che nella prova in linea), e praticamente sempre protagonista quando è scesa in strada. Può vantare due podi nella corsa di casa, proverà a ripetersi.

Atlete che potranno dire la loro in chiave classifica generale sono sicuramente la veterana sudafricana Ashleigh Moolman (SD Worx), l’australiana Amanda Spratt (Team BikeExchange) e la danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope).

Foto: Lapresse