Rimettersi in gioco. Con questo spirito Paolo Slongo ha affrontato la nuova avventura che il 2021 gli ha prospettato. La fine del rapporto con Vincenzo Nibali in qualità di preparatore sicuramente ha colpito Slongo, che però all’interno della Trek Segafredo ha trovato altre motivazioni.

Tra queste c’è l’interesse e l’impegno con la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, facente parte del team femminile della Trek. Per questo il tecnico nostrano è sulle strade del Giro d’Italia 2021 donne per dare supporto e mettere a disposizione della squadra la sua esperienza.

“Un’esperienza nuova per me. Ho sempre seguito la Longo Borghini come allenatore e ho trovato un mondo molto cresciuto soprattutto per merito delle squadre World Tour che a specchio hanno creato le compagini femminili. Ciò ha portato più professionalità e so che noi della Trek-Segafredo siamo stati tra i primi a equiparare gli stipendi minimi per le donne“, le parole di Slongo.

“Essere in ammiraglia con Giorgia Bronzini è un qualcosa di nuovo, visto il ricordo che poi mi lega a lei nelle vesti di tecnico nel 2000. Sa meglio di me le dinamiche in corsa ed è un mix buono“, ha aggiunto l’ex preparatore di Nibali.

E poi l’ammissione: “Il Tour de France lo guardo in tv, ne ho fatto tanti. So però che tornerò alla Grande Boucle“.