Ginnastica ritmica, Campionati Italiani: Baldassarri, Agiurgiuculese e Raffaeli si sfidano per le Olimpiadi di Tokyo

A tre settimane dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, la ginnastica ritmica fa tappa al PalaGhiaccio di Folgaria per i Campionati Italiani Assoluti. Nel weekend del 3-4 luglio si consumerà una sfida roboante tra le tre azzurre di maggior spicco del nostro movimento, pronte a darsi battaglia nel concorso generale individuale con vista sui Giochi.

Le nostre portacolori devono convincere la DT Emanuela Maccarani a convocarle per la rassegna a cinque cerchi, ci sono soltanto due posti a disposizione e dunque una rimarrà a casa.

Milena Baldassarri si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sul giro completo ed è reduce dal successo alla Pharahos Cup a Il Cairo. Alexandra Agiurgiuculese ha deluso agli Europei, non entrando nemmeno in finale, e punta a riscattarsi per meritarsi il body azzurro.

La giovane Sofia Raffaeli ha ben figurato durante la rassegna continentale, è salita più volte sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione e a sedici anni vuole bagnare il naso alle due veterane. Attenzione poi a due possibili outsider come Sofia Maffeis ed Eleonora Tagliabue. Le Farfalle si esibiranno a margine, preparandosi per le Olimpiadi. Sabato l’all-around, domenica le Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi).

Foto: Pier Colombo