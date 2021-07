Programma F1, orari e tv GP Gran Bretagna 2021: palinsesto Sky e TV8 16-18 luglio

Weekend storico per la Formula Uno in quel di Silverstone, sede di un Gran Premio di Gran Bretagna 2021 che vedrà la prima sperimentazione di un nuovo format. Il decimo round stagionale del Mondiale prevede infatti la qualifica al venerdì ed una sprint qualifying race al sabato pomeriggio (in cui i primi tre classificati otterranno punti per il campionato) che determinerà la griglia di partenza del GP domenicale.

Si riparte dalla doppietta Red Bull in Austria, con Max Verstappen in striscia aperta di vittorie da 3 Gran Premi che è saldamente leader in classifica generale con 32 punti nei confronti di Lewis Hamilton e 78 su Sergio Perez. L’olandese vuole continuare a vincere per respingere il tentativo di rimonta della Mercedes, che si gioca forse una delle ultime carte proprio a Silverstone sul circuito casalingo di Hamilton.

Tutte le sessioni del fine settimana britannico verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la sprint qualifying e la gara della domenica in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello storico debutto ufficiale di un nuovo format in Formula Uno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Gran Bretagna 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP GRAN BRETAGNA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 16 luglio

ore 12.30-13.15, F2, Prove libere, diretta

ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 17.50-18.20, F2, Qualifiche, diretta

ore 19.00-20.00, F1, Qualifiche, diretta

Sabato 17 luglio

ore 9.50-10.40, F2, Gara 1, diretta

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 15.45-16.35, F2, Gara 2, diretta

ore 17.30-18.00, F1, Sprint Qualifying, diretta

Domenica 18 luglio

ore 11.50-12.55, F2, Gara 3, diretta

ore 16.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 luglio

ore 20.15, F1, Sprint Qualifying, differita

Domenica 18 luglio

ore 19.00, F1, Gara, differita

