Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: la Russia vince la gara a squadre maschile, Giappone battuto di 1 decimo!

All’Ariake Gymnastics Centre è andata in scena una delle più belle gare a squadre maschili di ginnastica artistica della storia delle Olimpiadi. Tre formazioni si sono date battaglia fino all’ultimo esercizio, sul filo dei decimi, per la conquista della medaglia d’oro. La gara che premia la bontà del movimento ginnico di un intero Paese viene vinta come da pronostico dalla Russia (262.500 punti), ma i Campioni del Mondo hanno sconfitto il Giappone per appena un decimo (262.397) e la Cina chiude in terza piazza attardata di appena sei decimi (261.894). Una sfida semplicemente stellare, che ha scaldato l’interesse di tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio e che ha permesso di iniziare in maniera avvincente l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda la ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La Russia torna a vincere ad addirittura 25 anni dalla prima e unica volta (Atlanta 1996, escludendo le due affermazioni come Unione Sovietica). Va precisato che stanno gareggiando senza bandiera e con l’acronimo di ROC, ma il concetto non cambia: chi era in pedana ha passaporto russo e ha sempre rappresentato il Paese. Il Giappone non riesce a trionfare in casa e a confermare il titolo di Rio 2016, quando si impose proprio davanti ai russi. Il Sol Levante sperava di ripetere il sigillo di Tokyo 1964, ma la missione è fallita di un soffio.

Oggi Artur Dalaloyan e Nikita Nagornyy hanno guidato splendidamente la propria Nazionale. Il Campione del Mondo ha timbrato il 14.666 al corpo libero valso il successo ma anche 14.966 al volteggio e 15.166 alle parallele. Encomiabili anche Denis Abliazin (15.033 agli anelli) e David Belyavskiy (15.333 sugli staggi). Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Takeru Kitazono, Wataru Tanigawa sono stati eccezionali tra corpo libero (43.700) e parallele (44.666), il 15.100 di Hashimoto alla fine della rotazione alla sbarra ha fatto sognare, ma non è bastato. La Cina si deve accontentare del terzo gradino del podio rappresentata da Chaopan Lin, Wei Sun, Ruoteng Xiao, Jingyuan Zou.

Foto: Lapresse