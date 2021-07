Ginnastica, Oksana Chusovitina leggendaria: ottava Olimpiade a 46 anni! Eguaglia Josefa Idem e insegue i record

Oksana Chusovitina sarà una delle atlete più anziane in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questo monumento vivente della ginnastica artistica ha infatti compiuto 46 anni lo scorso 19 gennaio e parteciperà ai Giochi per l’ottava volta consecutiva. Si tratta di un autentico record per la Polvere di Magnesio, ma ormai l’uzbeka è diventata un’icona assoluta dello sport in generale: sempre presente alla rassegna a cinque cerchi dai tempi di Barcellona 1992. Sono passati 29 anni da quando, con il body della Comunitatà degli Stati Indipendenti (l’URSS si era disciolto pochi mesi prima), conquistò la medaglia d’oro con la squadra.

In Giappone sarà pronta ancora una volta a combattere, nonostante l’età avanzata per praticare attività agonistica ai massimi livelli, soprattutto in questa disciplina: il tempo sembra essersi fermato per una highlander davvero memorabile che non si presenterà nel Sol Levante per fare una passeggiata, ma che punta a raggiungere la finale al volteggio e magari a giocarsi una medaglia (obiettivo che appare però decisamente arduo e di complessa realizzazione). Mamma dell’ormai 22enne Alisher, si è qualificata a questa kermesse in virtù del piazzamento nell’all-around dei Mondiali 2019 e il mese scorso ha vinto in Coppa del Mondo a Doha (nella sua specialità prediletta, mancavano tutte le big).

La classe 1975 ha partecipato alle Olimpiadi rappresentando quattro Nazioni differenti: CSI nel 1992; Uzbekistan ad Atlanta 1996, Sidney 2000, Atlanta 2004; Germania a Pechino 2008 e Londra 2012 (indossò il body tedesco per ringraziare il Paese in cui il figlio venne curato dalla leucemia); ancora Uzbekistan a Rio 2016 e a Tokyo 2021. La nativa di Bukhara vinse tra l’altro due medaglie d’oro (squadra e corpo libero) ai Mondiali 1991, quando l’Unione Sovietica era ancora esistente. Alle Olimpiadi vanta anche la medaglia d’argento al volteggio a Pechino 2008.

Oksana Chusovitina raggiunge così la nostra Josefa Idem in testa alla classifica delle donne più presenti in assoluto alle Olimpiadi, con appunto 8 partecipazioni (estive e invernali, sono computate entrambe). Considerando la graduatoria assoluta, il più presente è stato il canadese Ian Millar, cavaliere canadese con ben 10 partecipazioni a cinque cerchi tra il 1972 e il 2012 (aveva 65 anni a Londra). C’è tempo, d’altronde Oksana non ha dichiarato di volersi ritirare e a Parigi 2024 mancano soltanto tre anni…

