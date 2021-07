Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo: che attrezzi si usano? Novità Senoh, bisognerà adattarsi

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 andranno in scena da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La ginnastica artistica sarà grande protagonista e si assegneranno ben 14 titoli (8 maschili, 6 femminili). Ma quale sarà l’attrezzatura che verrà utilizzata in occasione dei Giochi? Ci sono novità importanti rispetto al consueto, perché ad esempio le ragazze dovranno fare i conti con parallele asimmetriche e corpo libero che saranno diversi rispetto alle abitudini. In che senso? La FIG ha assegnato l’appalto alla Senoh, il cui materiale non è utilizzato con frequenza dalle ginnaste.

Si dovrà dunque fare i conti con degli staggi nuovi e una pedana al quadrato praticamente provata raramente: sappiamo quanto sia difficile per ogni atleta abituarsi a delle situazioni nuove, a ridosso della competizione bisognerà testare anche queste componenti e poi si dovranno sfruttare al meglio gli allenamenti e i warm-up all’Ariake Gymnastics Centre di Tokyo prima della competizione. Il “Spring Type Floor” si distingue, stando al catalogo dell’azienda nipponica, per un piano elastico ad alta resistenza, per delle molle perfettamente allineate e per i cuscini speciali realizzati appositamente da EVA. Gli staggi sono invece rivestiti in legno naturale per migliorare il livello delle prestazioni, riescono a mantenere a lungo la polvere di magnesio in superficie, si distinguono per un meccanismo di rotazione libere che alza il livello delle prestazioni e un misuratore di tensione garantisce un’ottima stabilità.

Per quanto riguarda trave e volteggio non bisogna abituarsi più di tanto visto che si useranno i prodotti già rodati della Spieth (visti anche agli ultimi Mondiali). Per gli uomini anche cavallo con maniglie, anelli e sbarra saranno della Senoh mentre le parallele pari saranno della Spieth.

Foto LiveMedia/Filippo Tomasi