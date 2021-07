Alexander Zverev si sta preparando al meglio per le Olimpiadi di Tokyo. Il tennista tedesco è sicuro dei propri mezzi e punta senza giri di parole a una medaglia. Il grande favorito per l’oro è, inevitabilmente, Novak Djokovic ma il tedesco potrà giocarsi tutte le sue carte per i restanti due gradini del podio.

In un’intervista a SportSchau Zverev ha spiegato: “Sono arrivato Tokyo per poter competere per una medaglia per la Germania. Ciò non significa affatto che vincerò, ma è vero che mi vedo come uno dei grandi favoriti per la vittoria. Dovrò essere concentrato su ogni partita per evitare brutte sorprese e giocare il mio miglior tennis”.

L’avversario più ostico da superare, comprensibilmente, sarà il numero 1 del mondo: “Per sconfiggere un giocatore come Djokovic devi fare cose che pochissimi giocatori riescono a fare – chiarisce Zverev – Devi correre più di lui, imporre il tuo gioco. Mi vedo come uno di quelli che può avere la possibilità di batterlo. Se giochi come lui, perderai. Devi giocare ad alto livello, rischiare tanto e sperare che lui non tocchi il suo massimo”.

Zverev in chiusura della sua intervista ha raccontato di essere emozionato in vista dell’inizio delle Olimpiadi: “Penso che sarà qualcosa di molto speciale. Ovviamente sarà diverso a causa del coronavirus, ma vivere per la prima volta il Villaggio Olimpico è pazzesco. Voglio davvero vivere il momento e dare il mio meglio“.

Foto: LaPresse