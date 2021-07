Ginnastica, 6 nuovi elementi femminili. Jade Carey col doppio-triplo, aggiunta la lettera K! Biles doppio carpio da 6.6

Ben sei nuovi elementi sono stati sottoposti al vaglio della Commissione Tecnica di ginnastica artistica femminile e potrebbero essere eseguiti durante le imminenti Olimpiadi di Tokyo 2021. Se esibite correttamente in gara, queste difficoltà entreranno nel Codice dei Punteggi col nome della ginnasta che li ha inventati.

Spiccano due assolute bordate, due elementi di livello eccezionale che potrebbe spedire la Polvere di Magnesio in una nuova dimensione. Jade Carey ha annunciato il suo doppio teso con triplo avvitamento al corpo libero: è qualcosa di così difficile che i giudici hanno deciso di aggiungere una nuova lettera difficoltà al Codice dei Punteggi, ovvero la “K”. Per il momento, tra maschile e femminile, ci si era fermati alla lettera “J”, dunque si farebbe un notevole salto in avanti: sarebbe un elemento da addirittura 1.1 nel D Score.

Non poteva però mancare Simone Biles con il surreale Yurchenko con doppio carpio al volteggio: un salto valutato con addirittura 6.6 di coefficiente, il più alto in assoluto tra le donne. La stessa Federazione Internazionale ha spiegato che si è dovuta adottare la progressione attualmente in uso tra gli uomini per valutare questo elemento! La canadese Ava Stewart propone un’uscita dalle parallele asimmetriche (livello E), l’olandese Sanne Wevers ci prova con un elemento artistico alla trave (livello D), la sua gemella Lieke Wevers propone due E artistiche al corpo libero.

NUOVI ELEMENTI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE, OLIMPIADI TOKYO 2021

SIMONE BILES, volteggio

Round off, flic-flac on – piked double salto backward off. Valore: 6.6

JADE CAREY, corpo libero

Double Salto backward stretched with 3/1 twist (1080°). Valore: K

AVA STEWART, parallele asimmetriche

Swing backward to double salto forward piked. Valore: E

SANNE WEVERS, trave

2 ½ turn (900°) on one leg – free leg optional below horizontal. Valore: D

LIEKE WEVERS, corpo libero

5/1 turn (1800°) on one leg – free leg optional below horizontal. Valore: E

LIEKE WEVERS, corpo libero

3/1 turn (1080°) with heel of free leg forward at horizontal throughout turn. Valore: E

Foto: Lapresse