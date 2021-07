La Mercedes è attesa, inutile negarlo, al fine-settimana di Silverstone (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato britannico le Frecce Nere sono chiamate a rispondere a Max Vestappen, che si presenta in vetta al campionato con la sua Red Bull, potendo vantare 32 lunghezze di margine su Lewis Hamilton.

L’asso nativo di Stevenage nella prova di casa vorrà dunque mostrare il suo potenziale, ma da questo punto di vista il Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff ha voluto sottolineare ai microfoni di Sky Sport degli aspetti importanti: “Non ci giochiamo di certo il campionato in queste qualifiche di oggi, il nostro obiettivo è andare forte soprattutto in gara e non siamo ancora a metà del Mondiale. Abbiamo portato dei piccoli aggiornamenti, ma non tali da accrescere in maniera così importante le nostre prestazioni“.

Parole molto prudenti del manager austriaco in un weekend particolare, caratterizzato dall’introduzione della Sprint Race, gara di 100 km che si disputerà domani e definirà la griglia di partenza della corsa domenicale. Nella giornata odierna, infatti, si terrà il time attack per stabilire la griglia della Sprint Race citata.

FOTOCATTAGNI