F1, GP Austria 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 2 luglio

La giornata di venerdì 2 luglio comporterà il ritorno in pista della Formula Uno a Spielberg. Dopo il Gran Premio di Stiria si disputerà, infatti, il Gran Premio d’Austria. Questo significa che, dati gli scherzi del calendario, il Red Bull Ring si troverà a ospitare il quarto GP nell’arco dell’ultimo anno solare! Non bisogna dimenticare come, nel 2020, si sia corso in questi lidi il 5 e il 12 luglio.

Liberty Media aveva teorizzato l’ipotesi di disputare il GP di Stiria 2021 percorrendo la pista in senso opposto a quello abituale, cionondimeno l’idea non è stata praticabile a causa della disposizione delle via di fuga. Dunque vi sarà una sola differenza rispetto alla scorsa settimana, ovvero i compound degli pneumatici. Pirelli ha deciso di effettuare uno scatto verso il morbido. Di conseguenza si useranno le mescole C3, C4, C5 anziché le C2, C3, C4. Ciò significa che i team dovranno testare soprattutto il compound più morbido, con cui domani si andrà alla caccia della pole position. Le prove libere potrebbero inoltre essere interessanti nel caso qualcuno decidesse di effettuare esperimenti rispetto a settimana scorsa con la C3 e C4. Dunque, come seguire le prove libere in TV?

TV A PAGAMENTO – Le prove libere del Gran Premio di Austria saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport F1 (207), su cui verranno proposte entrambe le sessioni in diretta.

TV GRATIS E IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura delle prove libere sul canale gratis e in chiaro TV8.

STREAMING – Il Gran Premio di Austria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP AUSTRIA F1 2021

PALINSESTO VENERDI’ 2 LUGLIO

GUIDA TV8

Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro delle prove libere del venerdì.

DIRETTE SKY SPORT F1 (207)

9.30-10.30 F3, Prove libere 1

11.30-12.30 F1, Prove libere 1

13.45-14.30 F3, Qualifiche

15.00-16.00 F1, Prove libere 2

17.20-18.20 Porsche SuperCup, Prove libere

