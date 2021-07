F1, orario TV8: programma GP Gran Bretagna 2021, differita in chiaro

Dopo due giornate ad alta intensità, caratterizzate dalle qualifiche e dalla prima Sprint Qualifying della storia, quest’oggi va in scena a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nuovo capitolo del duello stellare per il campionato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’olandese della Red Bull in pole position e a +33 in classifica generale.

Seconda fila in griglia composta dalla Mercedes di Valtteri Bottas e dalla Ferrari di un Charles Leclerc in grande spolvero che proverà ad agguantare un difficile podio. Terza fila tutta McLaren con Lando Norris davanti a Daniel Ricciardo, mentre alle loro spalle partiranno due pluricampioni del mondo come Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Fari puntati sulle possibili rimonte di Carlos Sainz (10° con la Ferrari) e Sergio Perez (ultimo con la Red Bull).

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valevole per il decimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita dalle ore 19.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP Gran Bretagna 2021 di F1:

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Domenica 18 luglio

ore 19.00, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 18 luglio

ore 16.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse