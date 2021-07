Triathlon, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Nella prima parte dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 vivremo il programma delle gare di triathlon. Le competizioni di questo sporto nella XXXII Olimpiade si svolgeranno dal 26 al 31 luglio 2021 presso il parco marino di Odaiba. Come sempre vedremo la gara individuale maschile e femminile, mentre rispetto all’edizione di Rio de Janeiro 2016 è stato aggiunto un nuovo evento a squadre miste, la cosiddetta staffetta 2+2 mista.

Per l’esattezza la prima prova sarà la gara individuale maschile del 26 luglio. Per colpa del fuso orario (7 ore di differenza rispetto al Giappone), la gara scatterà alle ore 23.30 italiane del 25 luglio e metterà in palio le prime medaglie del triathlon. Nella giornata successiva toccherà alla finale femminile, mentre sabato 31 luglio vedremo l’esordio della staffetta 2+2 (con due uomini e due donne per ogni Nazione) alle ore 00.30 italiane.

IN TV – Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

PROGRAMMA GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2021 – TRIATHLON

Domenica 25 luglio

Ore 23.30 – Gara individuale uomini

Lunedì 26 luglio

Ore 23.30 – Gara individuale femminile

Sabato 31 luglio

Ore 00.30 – Staffetta 2+2

Foto: Valerio Origo