F1 oggi, GP Austria 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 2 luglio, va in scena la prima giornate di prove libere del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg le monoposto tornano a girare a meno di una settimana dall’ultima prova disputata su questo stesso circuito. Una doppietta che sarà molto interessante da vivere e vedremo chi saprà approfittarne.

La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso. Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto. Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltà nella lotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-austriaca a prevalere.

Indubbiamente, vorrà migliorare la Ferrari che, doppiata a Spielberg la scorso weekend, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5 e soprattutto capire al meglio il comportamento della monoposto.

Di seguito il programma odierno delle prove libere e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio d’Austria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport F1 (207) su cui verranno proposte tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara. Da capire quale sarà il palinsesto di Sky Sport Uno (201) per la contemporaneità di Wimbledon.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere di oggi, trasmesse dunque solo da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 2 luglio

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 20.30: replica prove libere 2 F1

Ore 22.15: replica prove libere 2 F1

PROGRAMMA TV8

Nessuna copertura delle prove libere di venerdì 2 luglio.

FOTOCATTAGNI