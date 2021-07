Tour de France 2021 oggi, Vierzon-Le Creusot: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Giornata da finisseur per gli uomini del Tour de France 2021 che quest’oggi, venerdì 2 luglio, si apprestano ad affrontare la settima frazione della Grande Boucle, ossia la Vierzon-Le Creusot, di 249,1 chilometri. Una tappa infinita e che offrirà agli esperti della Classiche una ghiotta occasione per attaccare in un finale che si preannuncia scoppiettante.

Dopo una prima parte di tappa senza difficoltà altimetriche, e che presenta soltanto il traguardo volante di Saint-Benin-D’Azy, verranno affrontati cinque GPM in 90 chilometri: il terza categoria della Côte de Chateau-Chinon (3,2 km al 5,3%), il quarta categoria della Côte de Glux-en-Glenne (2,6 km al 4,6%), il terza categoria della Côte de la Croix de la Libération (4,6 km al 5,3%), il temutissimo seconda categoria di Signal d’Uchon (5,7 km al 5,7%), e infine il quarta categoria della Côte de la Gourloye (2,4 km al 5,3%). Il finale è posto al termine di una breve discesa.

TOUR DE FRANCE 2021 VIERZON-LE CREUSOT: PROGRAMMA

La settima tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 11.15 da Vierzon, e terminerà intorno alle ore 17.20 circa a Le Creusot. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 13.30 con Anteprima Tour, Rai 2 dalle ore 14.15 con Tour in diretta e alle ore 17.20 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 10.55.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 10.30 per non perdervi nemmeno un secondo di questa giornata.

Tour de France 2021: settima tappa – venerdì 2 luglio

Partenza: ore 11.15 da Vierzon

Arrivo: ore 17.20 circa a Le Creusot

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.30, Rai 2 dalle ore 14.15, Eurosport 1 dalle ore 10.55

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 10.30

