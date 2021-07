F1, occhio agli orari! FP1 e qualifiche del GP di Gran Bretagna nel tardo pomeriggio italiano!

Oggi venerdì 16 luglio incomincia il weekend riservato al GP di Gran Bretagna 2021, ma tutti gli appassionati di motori dovranno rivedere le proprie abitudini perché la decima tappa del Mondiale F1 avrà un calendario completamente diverso rispetto a quello tradizionale. Tradizionalmente, infatti, il venerdì è riservato alle due sessioni di prove libere e invece oggi il programma sarà stravolto: nel cuore del pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, spazio alla FP1 con i consueti 60 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto feeling col circuito di Silverstone; alle ore 19.00, invece, appuntamento con le qualifiche.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL VENERDI’ DEL GP GRAN BRETAGNA DALLE ORE 15.30

Il time attack è stato anticipato di un giorno, tra l’altro in orario incosueto, e definirà la griglia di partenza per la grandissima novità di questo fine settimana: sabato 17 luglio, infatti, andrà in scena la Sprint Qualifying. Si tratta di una corsa di 100 km che assegnerà punti ai primi tre classificati e che definirà la griglia di partenza per la gara vera e propria prevista come di consueto la domenica pomeriggio, sulla consueta distanza dei 300 km. Uno stravolgimento enorme che ribalta abitudini consolidate degli appassionati, con competizioni nuove o spostate e orari particolari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 LUGLIO:

15.30-16.30 Prove libere 1

19.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 1 e qualifiche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1 e qualifiche in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, alle ore 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8 delle prove libere.

Foto: Lapresse