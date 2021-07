Contento ma sempre concentrato. L’olandese Max Verstappen si sta preparando al meglio in vista del prossimo GP di Gran Bretagna di F1 a Silverstone, sede del prossimo round iridato. Sul celebre traccio britannico andrà in scena anche la nuova Sprint Race e c’è curiosità su questo nuovo format.

Verstappen, da questo punto di vista, si presenta ai nastri di partenza del weekend forte di un vantaggio di 32 punti sul padrone di casa Lewis Hamilton e desideroso di confermare la propria leadership. La Red Bull, da Montecarlo, ha infilato una serie di cinque vittorie consecutive, con Max a segno in quattro circostanze.

Vero che è l’alfiere della scuderia di Milton Keynes non vuol farsi troppe illusioni, sapendo che la lotta con Mercedes sarà molto serrata: “Stiamo disputando una grande annata e sono molto grato al team per questo. Dobbiamo però continuare a spingere, non possiamo cullarci troppo su quanto abbiamo fatto“, le parole di Verstappen a Speedweek.

“Sono convinto che il confronto con Mercedes sarà molto duro fino alla fine. In Austria siamo stati i più forti e in Francia siamo stati superiori nella strategia. Vedremo a Silverstone cosa potrà accadere anche perché la differenza tra noi e loro è minima e basta un particolare a far girare le cose in favore dell’uno o dell’altro“, ha precisato il neerlandese.

Foto: LaPresse