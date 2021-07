Tutto è pronto per il decimo appuntamento stagionale, ovvero il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 del Mondiale di Formula Uno. Dopo il percorso netto di Max Verstappen nella doppietta austriaca, la stagione è già arrivata ad un momento decisivo della stagione. L’olandese vuole la fuga a livello di classifica generale e cercherà di esaltarsi anche in casa della Mercedes che, dal suo canto, dovrà reagire. Si annuncia un weekend complicato per la Ferrari, mentre la McLaren vuole stupire ancora grazie al padrone di casa Lando Norris. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più importanti che ci accompagnano verso il weekend di Silverstone.

1 Max Verstappen rifilerà il “pugno da ko” in casa Mercedes?

Inutile girarci attorno. Se l’olandese vincerà anche a Silverstone, laddove la Mercedes e Lewis Hamilton dettano legge da anni, sarà il chiarissimo segnale che il vento è davvero cambiato e che il portacolori della Red Bull sarà davvero pronto a vincere il suo primo titolo in F1. Dopo le 4 vittorie tra Monaco, Le Castellet e la doppietta del Red Bull Ring (non sono diventate 5 solo per l’esplosione della gomma a Baku) “Super Max” veleggia con 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Se sarà in grado di aumentare il gap anche dopo la gara inglese per i rivali sarà davvero un “pugno da ko” che potrebbe davvero segnare l’intera stagione. Non siamo ancora a metà campionato, ma a quel punto la fuga sarebbe davvero complicata da fermare.

2 La Mercedes saprà riaprire i conti a livello di classifica generale?

Se da un lato tutto sembra portare verso l’ennesimo successo di Max Verstappen, dall’altro la scuderia di Brackley deve assolutamente dare un segnale forte. Dopo cinque sconfitte consecutive, usando un termine calcistico, la Mercedes deve rispondere presente sul tracciato di casa, dopo gare nelle quali non ha potuto nulla contro lo strapotere della Red Bull. Lewis Hamilton, con l’aiuto di Valtteri Bottas possibilmente, dovrà puntare alla vittoria, senza mezzi termini. 32 punti di distacco iniziano a farsi pesanti ed il bottino in terra inglese sarà corposo tra i 3 punti per la Qualifying race, i 25 della gara domenicale più il punto addizionale per il giro veloce. Una chance che il “Re Nero” non dovrà assolutamente farsi sfuggire, altrimenti…

3 La Ferrari soffrirà sui curvoni di Silverstone?

La risposta, quantomeno sulla carta, sarà un amaro “Sì”. Il lay-out della pista del Northamptonshire sembra davvero una sorta di “nemesi” per la SF21. Il tracciato di Silverstone unisce lunghi rettilinei a curvoni da altissimi velocità, in poche parole i due scenari peggiori per la Ferrari che, come ha dimostrato in questa annata, si esalta laddove le curve sono lente e dove occorre buona trazione. La sensazione è che Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno penare lungo tutto il corso del weekend, avendo una Power Unit inferiore a quella di Honda e Mercedes e, di pari passo, avendo una monoposto che nei curvoni inglesi potrebbe pagare dazio a livello pesante. Come se non bastasse tratti come le Becketts, la Stowe o la Copse, scaricheranno enorme energia sugli pneumatici che, di conseguenza, andranno a rovinarsi più in fretta rispetto agli avversari. In poche parole, uno scenario davvero complicato per la scuderia di Maranello.

4 Lando Norris trascinerà ancora una volta la McLaren?

I padroni di casa, tra scuderie e piloti, non mancheranno nel prossimo fine settimana, ma uno dei più attesi sarà sicuramente quello composto da Lando Norris e la McLaren. La MCL35M color papaya saprà esaltarsi tra le mani del giovane pilota classe 1999? Tutto sembra portare verso una risposta affermativa. L’inglese è reduce da un weekend esaltante nel GP d’Austria e avrà tra le mani una vettura quasi ideale per il tracciato di Silverstone, con la sua capacità di produrre grande velocità. Sognare un podio sulla pista di casa potrebbe non essere esagerato per Lando Norris che, già da tempo, è una grande realtà del Mondiale di Formula Uno.

5 Quale meteo vedremo nel cuore dell’Inghilterra?

Vivremo un altro fine settimana di Silverstone senza pioggia? Nelle ultime edizioni la gara inglese ha visto rarefarsi le occasioni nelle quali il bagnato l’ha fatta da padrone e, anche in questa occasione, potrebbe lasciare posto al sereno. Tutte e tre le giornate dovrebbero vedere meteo variabile ma senza precipitazioni, con temperature che toccheranno i 21-22 gradi. Una situazione che dovrebbe rendere possibile lo svolgimento completo del fine settimana senza alcun problema.

