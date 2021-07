Un quarto e un nono posto: è questo quanto la particolare qualifica di oggi a Silverstone (Gran Bretagna) ha riservato alla Ferrari. Sul celebre tracciato britannico, sede della tappa del Mondiale 2021 di F1, il monegasco Charles Leclerc ha saputo fare la differenza, mentre lo spagnolo Carlos Sainz in quella quinta fila (nono) ha evidenziato delle criticità nel time-attack.

Un qualcosa di particolare in un fine-settimana diverso dal solito. Sì, perché sulla pista inglese la FIA ha introdotto qualcosa di nuovo: la Sprint Race, corsa di 17 giri a Silverstone (100 km) che domani si terrà e avrà come griglia di partenza il riscontro delle qualifiche di oggi. A sua volta la Sprint Race citata definirà l’ordine del via della gara domenicale. Una variazione sul tema per creare un po’ di pathos e nello stesso tempo attirare l’attenzione dei giovani tifosi.

In questo contesto così particolare la Rossa può consolarsi per l’ottima prestazione di Leclerc come sottolineato dal direttore sportivo Laurent Mekies ai microfoni di Sky Sport: “Charles ha fatto un grandissimo lavoro. Ha messo insieme un grande giro, curando i dettagli di questa giornata e trovando la messa a punto ideale per lui“, le parole di Mekies.

“La vera sfida per noi è domani ed è difficile capire cosa accadrà perché solo la FP1 per testare la monoposto in condizioni diverse non è stato sufficiente. Dovremo mettere insieme i dati e capire anche che scelta di gomme fare per estrarre il meglio del nostro potenziale“, ha aggiunto il direttore sportivo della Rossa.

A chiosa alcune considerazioni su Sainz: “Non è stato fortunato visto che per pochi decimi si trova in quinta fila. Del resto, sapevamo che alle spalle delle dei primi tre ci sono tanti piloti vicini come prestazioni. Siamo convinti, comunque, che Carlos saprà fare bene in questo weekend“.

Foto: LaPresse