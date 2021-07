E’ arrivato un quinto posto per Lando Norris (McLaren) nella prima Sprint Race che la storia della F1 possa vantare. Giornata di novità per il Circus che nel weekend iridato di Silverstone ha messo in mostra questo nuovo format la cui funzione era quella di dare come risultato finale la griglia di partenza del GP classico di domani, nonché premiare con dei punti iridati i primi tre classificati.

I privilegiati sono stati Max Verstappen, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre Lando, grazie a un ottimo primo giro, ha saputo recuperare una posizione dalle qualifiche per questa prova andate in scena ieri: “Una Sprint Race di qualità da parte nostra. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo: ho superato una delle Red Bull (Sergio Perez ndr.), macchina più veloce della nostra, e ho imposto un buon ritmo per mantenere la quinta posizione fino alla fine“, ha raccontato Norris (fonte: sito ufficiale McLaren).

“Penso che in vista della gara di domani abbiamo delle buone indicazioni, quindi sappiamo cosa fare. Mi auguro che i tifosi si siano divertiti con questa novità che ha portato qualcosa di diverso nel weekend. Speriamo che anche domani sia altrettanto interessante“, ha aggiunto il pilota della McLaren.

Foto: LaPresse