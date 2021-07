E’ arrivato un quarto posto per Lando Norris (McLaren) nel GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Silverstone l’alfiere del team di Woking si è dovuto accontentare di un piazzamento, visto che la velocità per centrare qualcosa di più come in Austria non c’era.

La monoposto inglese, infatti, non aveva una percorrenza in curva adeguata e per Lando come anche per Daniel Ricciardo non era assolutamente semplice rivaleggiare con altre macchine di base superiori: “Ho avuto alti e bassi quest’oggi. Purtroppo al pit-stop ho perso del tempo e questo mi ha impedito di lottare per il podio come avrei potuto con Valtteri Bottas“, ha raccontato Lando ai microfoni di Sky Sport.

“Quest’anno siamo stati molto costanti, è un peccato quanto è accaduto nella sosta. Probabilmente, se fossi rientrato davanti a Valtteri avrei potuto lottare con lui per la terza posizione, anche se le Mercedes con le gomme dure erano molto più veloci di noi e di tutti. Una velocità dettata dal loro rendimento in curva che su questa pista è stata ancor più favorevole alle W12“, ha sottolineato Norris.

Foto: LaPresse