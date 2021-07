Nel suo solito stile pungente e mai banale Jacques Villeneuve, campione del mondo di F1 del 1997 con la Williams Renault, ha espresso il proprio parere in merito all’incidente del primo giro del GP di Gran Bretagna, a Silverstone, tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen.

A detta del canadese la responsabilità è del sette volte iridato: “Hamilton ha giudicato male la situazione. Avrebbe dovuto sapere che a quella velocità sarebbe stato vittima di una perdita di stabilità che avrebbe fatto scivolare la sua monoposto contro quella di Max. Penso che la pressione che avvertiva di rischiare di essere battuto da Verstappen nell’appuntamento di casa lo abbia portato a prendersi quel rischio in più. A mio avviso, in qualunque altro weekend, sarebbe stato più prudente“, il parere di Jacques (fonte: F1 Insider).

Tuttavia Villeneuve, sulla base della sua esperienza, ha precisato: “Di sicuro, non è stata una manovra fatta deliberatamente per buttare fuori Max, come invece fece Schumacher con me nel 1997 a Jerez. Ha semplicemente rischiato più del solito…“, associando il crash di domenica scorsa a quello che l’ha riguardato in terra andalusa con il Kaiser della Ferrari.

Non si sa se il confronto tra Hamilton e Verstappen sfocerà in qualcos’altro, ma indubbiamente quanto accaduto nel fine-settimana inglese è stato importante ai fini degli equilibri in pista.

Foto: LaPresse