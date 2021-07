F1 in tv, GP Gran Bretagna 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Tutto è pronto a Silverstone per un attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima prova del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato in quella che di fatto è la casa del motorsport britannico, pista che in cui la massima formula ha celebrato nel 2020 i 70 anni della propria storia.

Lewis Hamilton insegue l’olandese Max Verstappen. Il portacolori della Mercedes ha l’opportunità di accorciare le distanze sull’alfiere della Red Bull che ha dominato la scena in quel di Spielberg. Sono 32 i punti che separano i due protagonisti del Mondiale che si preparano per un week-end inedito.

Debutta ufficialmente in Inghilterra la gara Sprint. La prova, indetta per sabato pomeriggio, determinerà la griglia del GP della domenica ed assegnerà dei punti per i primi tre classificati. Venerdì pomeriggio si terranno invece le qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza dell’inedita prova del sabato.

Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV proporranno come sempre il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) diffonderà la differita della sprint race e del GP di domenica. OA Sport vi aggiornerà costantemente su quello che accade in pista.

Programma GP Gran Bretagna F1 2021

Venerdì 16 luglio

Prove libere 1 ore 15.30-16.30

Qualifiche ore 19.00

Sabato 17 luglio

Prove libere 3 ore 13.00-14.00

Sprint Qualifying ore 17.30

Domenica 18 luglio

Gara ore 16.00

Foto: LaPresse