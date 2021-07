Calcio, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Il calcio sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Anzi, questo sport inizierà la propria avventura a cinque cerchi prima della Cerimonia d’Apertura: si incomincerà già mercoledì 21 luglio con le prime partite. Sono in programma due tornei: quello femminile e quello maschile. Va precisato che gli uomini possono scendere in campo soltanto con under 23 e tre fuoriquota. L’Italia è purtroppo assente con entrambe le squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda, la ginnastica potrebbe avere il suo spazio. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO CALCIO MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 22 LUGLIO:

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Spagna (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Messico-Francia (gruppo A)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (gruppo B)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Costa d’Avorio-Arabia Saudita (gruppo D)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo C)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Honduras-Romania (gruppo B)

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Germania (gruppo D)

DOMENICA 25 LUGLIO:

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Argentina (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Honduras (gruppo B)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Sudafrica (gruppo A)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Costa d’Avorio (gruppo A)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo C)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Corea del Sud (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Messico (gruppo A)

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita-Germania (gruppo D)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Costa d’Avorio (gruppo D)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita – Brasile (gruppo D)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Nuova Zelanda (gruppo B)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Corea del Sud-Honduras (gruppo B)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Egitto (gruppo C)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Argentina (gruppo C)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Messico (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Giappone (gruppo A)

SABATO 31 LUGLIO:

10.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 1

11.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 2

12.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 3

13.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 4

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

10.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 1

13.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 2

VENERDÌ 6 AGOSTO:

13.00 CALCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo

SABATO 7 AGOSTO:

13.30 CALCIO – Torneo maschile, finale per l’oro

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO:

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Cile (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Brasile (gruppo F)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-USA (gruppo G)

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Zambia-Olanda (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo G)

SABATO 24 LUGLIO:

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Canada (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Zambia (gruppo F)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Australia (gruppo G)

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Gran Bretagna (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Brasile (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-USA (gruppo G)

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Svezia (gruppo G)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Australia (gruppo G)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Giappone (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Gran Bretagna (gruppo E)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Zambia (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Cina (gruppo F)

VENERDÌ 30 LUGLIO:

10.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 1

11.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 2

12.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 3

13.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 4

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

10.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 1

13.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 2

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

10.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo

VENERDÌ 6 AGOSTO:

04.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse