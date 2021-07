Fognini-Carballes Baena, ATP Bastad 2021: orario, programma, tv, streaming

Esordio per Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Bastad. In Svezia, dove ha vinto nel 2018, il ligure affronta lo spagnolo Roberto Carballes Baena, giocatore che non ha mai affrontato nonostante i due siano entrambi da un tempo discretamente lungo sul tour maggiore.

Fognini esordisce in quanto ha ricevuto un bye al primo turno, forte della sua testa di serie numero 3, mentre per Carballes Baena si tratta del secondo incontro, avendo nettamente superato l’argentino Facundo Bagnis con il punteggio di 6-2 6-4. L’Italia ha già esaurito, ligure a parte, tutti i suoi rappresentanti in Svezia con le uscite di scena di Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Al taggiasco, dunque, non resta che mettersi all’opera per racimolare qualche punto prima delle Olimpiadi, che invece non ne garantisce a causa delle beghe tra ITF, ATP e anche WTA.

Il match tra Fabio Fognini e Roberto Carballes Baena si giocherà oggi come secondo match a partire dalle ore 11:00. Sarà visibile in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis.

FOGNINI-CARBALLES BAENA, ATP BASTAD 2021: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021

Ore 11:00 Gombos (SVK)-Ruusuvuori (FIN) (8)

A seguire Fognini (ITA) (3)-Carballes Baena (ESP)

FOGNINI-CARBALLES BAENA, ATP BASTAD 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sito di SuperTennis

