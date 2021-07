Nonostante il fine settimana non riservi gare in calendario, il circus della F1 rimane rovente. L’oggetto del contendere è il futuro di Max Verstappen che, secondo alcuni media tedeschi, potrebbe salutare a breve la Red Bull per accasarsi in Mercedes.

A rispondere a questi rumors, ci ha pensato, con il suo fare “serafico”, Helmut Marko: “Sono rumors messi in giro per destabilizzarci – ha detto il consulente della scuderia austriaca ai microfoni del canale teutonico Sport1 -, tanto più dopo il rinnovo di Lewis Hamilton, che ci aspettavamo però potesse essere ufficializzato dopo Silverstone”.

“Siamo felici – Marko passa al contrattacco – di affrontare un grande rivale. Un rinnovo di contratto per altri due anni fa capire che c’è un certo grado di stabilità nella sua squadra. Di contro vi posso confermare che Verstappen non è mai stato in orbita Mercedes”.

Il “mind game” sembra quindi essere stato svelato: altro giro, altra corsa. Si riparte verso le prossime tappe del Mondiale di F1: Silverstone, appunto, e Budapest con l’Hungaroring, prima della pausa estiva.

Foto: Lapresse