Dopo che la Sprint Race si è presa la scena ieri, a Silverstone (Gran Bretagna), oggi è il giorno del GP classico di questo weekend di F1. Sul celebre tracciato britannico l’olandese Max Verstappen partirà dalla pole-position, a precedere la coppia Mercedes formata da Lewis Hamilton e da Valtteri Bottas.

Da questo punto di vista, sarà interessante capire quale sarà la strategia migliore per poter rimanere il più a lungo in pista e non decadere in termini di prestazioni.

Stando alle previsioni della Pirelli, la combinazione migliore dovrebbe essere quella medie-dure, ovvero un inizio con le gomme a banda gialla e un secondo stint con quelle a banda bianca. Difficile che le scuderie optino per le mescole soft per evitare problematiche di degrado che potrebbero subentrare nel corso della gara.

In questo contesto Verstappen e Bottas potrebbero avere un piccolo vantaggio, disponendo di un treno di medie in più nuovo rispetto a Hamilton. In questo caso però ci dovrebbe essere una variazione importante nella strategia. Se vogliamo lo stesso discorso vale per le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz che partiranno dalla quarta e decima casella e godranno delle stesso opzioni di Max e di Valtteri.

Foto: Xavi Bonilla – LPS