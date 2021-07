F1, GP Italia 2021: ufficiale! A Monza si disputerà la seconda Qualifying Race della stagione

Non più tardi di cinque giorni fa il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna metteva in mostra per la prima volta la Qualifying Race (con successo di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton), mentre oggi viene ufficializzato il secondo capitolo di questa gara che si sviluppa sulla distanza di 100 chilometri.

Come ampiamente preannunciato, sarà Monza ad ospitare la seconda “Sprint Race” (ore 16.30-17.00) del Mondiale di Formula Uno 2021, grazie alla sua conformazione che concede grandi chance di compiere sorpassi. Proprio per questo motivo si è pensato di fissare ad Interlagos, in occasione del Gran Premio del Brasile di novembre la terza (ed ultima per quanto riguarda il 2021) occasione nella quale vedremo questa gara “sprint” in questa annata, anche se il weekend di San Paolo rimane in forte dubbio per colpa delle problematiche legate alla pandemia.

Ad ogni modo, invece, il Gran Premio d’Italia del 10-12 settembre si farà e ci regalerà la seconda Qualifying Race, sperando di confermare o, possibilmente migliorare, quanto di buono si è già intravisto a Silverstone, anche se i giudizi non sono stati troppo benevoli per questa neo-nata prova della massima categoria del motorsport.

L’evento monzese vivrà il programma riveduto e corretto come in occasione del weekend di Silverstone. Prima sessione di prove libere e qualifiche nella giornata di venerdì, quindi seconda sessione di prove libere e Qualifying Race al sabato, prima del canonico Gran Premio d’Italia che, nell’occasione, vedrà disputarsi la settantaduesima edizione. Sarà lo spettacolo a dominare la scena in quel di Monza? Lo scopriremo solamente dal 10 settembre, ma la pista brianzola sa sempre regalare emozioni uniche a tifosi, spettatori ed appassionati.

PROGRAMMA GRAN PREMIO ITALIA 2021 – F1

Venerdì 10 settembre

Ore 14.30 – 15.30 Prove libere 1

Ore 18.00 – 19.00 Qualifiche

Sabato 11 settembre

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 2

Ore 16.30 – 17.00 Qualifying Race

Domenica 12 settembre

Ore 15.00 Gran Premio d’Itali

Foto: LPS Antonin Vincent