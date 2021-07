Oggi venerdì 16 luglio inizia il lungo weekend riservato al GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Si tratta di una fine settimana decisamente particolare perché viene adottato un nuovo format sperimentale, un’idea che potrebbe davvero rivoluzionare le corse automobilistiche. Nel tardo pomeriggio, infatti, si disputano le qualifiche con il tradizionale meccanismo: si anticipano di un giorno e si definisce la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL VENERDI’ DEL GP GRAN BRETAGNA DALLE ORE 15.30

Sabato, infatti, si disputerà una corsa di 100 km il cui ordine d’arrivo assegnerà punti agli atleti sul podio e definirà la griglia di partenza per la gara vera e propria di domenica pomeriggio, tradizionalmente sui 300 km e con punteggio pieno ai primi dieci classificati. Un sistema cervellotico che però potrebbe riservare grande spettacolo. Oggi si disputa anche una sessione di prove libere di 60 minuti, preludio alle tanto attese qualifiche.

Si torna in pista due settimane dopo il GP di Austria, Max Verstappen è in fuga nel Mondiale e Lewis Hamilton vuole cercare di ricucire lo strappo sfruttando al meglio le doti sulla pista di casa. La Ferrari dovrebbe fare fatica su un tracciato storicamente nemico, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a strappare il miglior risultato possibile. Il Cavallino Rampante è in lotta con la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 LUGLIO:

15.30-16.30 Prove libere 1

19.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 1 e qualifiche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1 e qualifiche in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, alle ore 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8 delle prove libere.

FOTOCATTAGNI