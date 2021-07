Oggi sabato 3 luglio si disputano le qualifiche del GP di Austria 2021, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Spielberg. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Le qualifiche sono cruciali in questa località, si preannuncia grande spettacolo in una sessione di time attack davvero molto avvincente.

La Ferrari proverà a ben figurare. Charles Leclerc e Carlos Sainz punteranno a un buon pizzamento in griglia su un circuito che potrebbe essere interessante per le Rosse. Prosegue il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la conquista del titolo iridato, l’olandese della Red Bull ha 18 punti di vantaggio sul britannico della Mercedes e la lotta si fa sempre più serrata. Prima delle qualifiche ci sarà spazio per l’ultima sessione di prove libere, un’ora di tempo a disposizione dei piloti per effettuare l’ultima messa a punto in vista del momento topico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Austria 2021, nona tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 3 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Qualifiche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 3 in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport F1 (canale 207).

Qualifiche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 18.30.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming, gratis, su tv8.it alle ore 18.30.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.15, 21.00, 22.50, 00.35 e nel rullo notturno.

