F1 in tv, GP Austria 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Secondo weekend di gara consecutivo al Red Bull Ring di Spielberg per la Formula Uno, che si appresta a disputare da venerdì 2 a domenica 4 luglio la tre giorni valida per il Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Prosegue il duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 18 punti in favore dell’olandese rispetto al britannico sette volte campione del mondo. Battaglia totale anche per il campionato costruttori tra Red Bull e Mercedes, mentre Ferrari va a caccia di un risultato importante per recuperare punti preziosi su McLaren nella lotta per il terzo posto tra i team.

Tutte le sessioni del weekend austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento verso il nono GP dell’anno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP d’Austria 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP AUSTRIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 2 luglio

ore 9.30-10.15, F3, Prove libere, diretta

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.50-14.20, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 luglio

ore 10.35-11.20, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 17.45-18.30, F3, Gara 2, diretta

Domenica 4 luglio

ore 11.05-11.50, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD (da confermare)

Sabato 3 luglio

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 4 luglio

ore 18.00, F1, Gara, differita

