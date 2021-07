Il Mondiale 2021 di F1 dopo una settimana di pausa volge lo sguardo al prossimo weekend di Silverstone (Gran Bretagna), sede nella quale vi sarà l’esordio del nuovo format della Sprint Race, gara che assegnerà punti iridati il sabato e determinerà la griglia di partenza della corsa domenicale. Una variazione rispetto al tema che suscita grande curiosità tra gli addetti ai lavori.

Ci si presenta in una situazione di classifica “anomala” rispetto a quanto si era abituati in questa era dei motori ibridi, ovvero Max Verstappen in vetta al campionato piloti con 32 lunghezze di margine sul sette volte iridato Lewis Hamilton e la Red Bull a fare la voce grossa nella graduatoria dei costruttori.

Pertanto, l’appuntamento di casa di Hamilton potrebbe rappresentare una svolta importante, essendo Silverstone una pista su cui è praticamente nata la W12 Mercedes. Il target è quello di porre un freno alla serie vincente dei “bibitari” (5 vittorie). In un contesto del genere, a dare una chiave di lettura è stato l’ex pilota di Williams, McLaren e Red Bull David Coulthard.

Intervistato dal Mirror, Coulthard ha chiarito quanto sarà importante per Lewis il fatto di correre in casa: “Hamilton vuol far suo questo fine-settimana e la presenza dei suoi tifosi darà una bella spinta. E’ un vincente e un po’ come faceva Nigel Mansell ci metterà quel qualcosa in più“. Tuttavia lo scozzese è anche convinto che Verstappen non si farà troppo condizionare dall’atmosfera: “Max ha una grande esperienza in F1 e non credo baderà molto a quel che accade intorno. A lui non interessa chi sia il suo avversario, non importa che sia Hamilton. A lui quello che interessa è battere tutti“.

Foto: LaPresse