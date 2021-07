Il fuoco dialettico è ancora acceso. Il GP di Gran Bretagna, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, ha dato modo a tanti di parlare e di esprimere delle valutazioni.

La pista ha premiato Lewis Hamilton e la Mercedes, a segno nel GP di casa della scuderia di Brackley e del pilota, prevalendo davanti a un fantastico Charles Leclerc (Ferrari) e all’altro alfiere della Stella a tre punte Valtteri Bottas.

Tuttavia, quanto accaduto nel primo giro è il tema su cui dibatte ancora. Il contatto tra Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen, finito a velocità elevata fuori dalla pista e contro le barriere, ha stimolato dei contraddittori notevoli tra addetti ai lavori e non. In quest’ottica le singole squadre hanno cercato di portare acqua al proprio mulino.

Il Team Principal Toto Wolff con grande decisione, poco dopo il crash di Max, ha deciso di discutere personalmente con la Race Direction per far valere il proprio punto di vista.

Un agire che non è piaciuto affatto al Team Principal di Red Bull Christian Horner: “Quando ho visto Toto correre dai commissari per far valere il suo punto di vista, ho deciso di andare anche io per prendere parte alla discussione e assicurarmi che si giungesse ad una decisione quantomeno equa. Non ho trovato corretto questo tipo di comportamento. Secondo me, durante lo svolgimento del GP, i commissari dovrebbero restare chiusi in una stanza così da non poter subire alcuna pressione dall’esterno. Il fatto che Wolff sia corso da loro è inaccettabile”, ha dichiarato il manager britannico (Fonte: RaceFans.net).

Si può pensare, quindi, che questo campionato 2021 riserverà ancora confronti molto tirati e le polemiche non mancheranno vista la posta in palio molto alta.

Foto: LaPresse