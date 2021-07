F1, Charles Leclerc torna sul podio un anno dopo, sempre a Silverstone!

Weekend da fuoriclasse assoluto in quel di Silverstone per Charles Leclerc, che si è costruito la possibilità di lottare addirittura per la vittoria fino a tre giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 grazie ad una prestazione priva di sbavature sin dal venerdì.

Il monegasco della Ferrari si è dovuto arrendere solamente alla Mercedes del padrone di casa britannico Lewis Hamilton, portando comunque a casa un brillante secondo posto e tornando sul podio a quasi un anno di distanza dall’ultima volta.

Ultimo piazzamento in top3 che risaliva al Gran Premio di Gran Bretagna 2020, in cui Leclerc aveva usufruito sempre a Silverstone di una foratura rimediata da Valtteri Bottas per salire in extremis al terzo posto nonostante una SF1000 decisamente inferiore alle macchine di riferimento.

Per Charles si tratta del 13° podio in carriera con la Rossa e del 3° consecutivo nel GP di Gran Bretagna, dove deve però ancora salire sul gradino più alto. Con questo risultato, il nativo del Principato consolida il sesto posto nella classifica generale del Mondiale piloti e si avvicina a -24 dalla quinta piazza di Sergio Perez in attesa del prossimo appuntamento in Ungheria.

