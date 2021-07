L’Alfa Romeo oggi ha avuto una vettura in Q2 nella prima qualifica in assoluto per la Sprint Race, con Antonio Giovinazzi che ha terminato la sessione in 14ma posizione. Il compagno di squadra Kimi Räikkönen ha fatto segnare il 17° tempo, uscendo in Q1, ma entrambi cercheranno di recuperare terreno nella Sprint di domani.

Con la sessione di oggi che ha stabilito la griglia per la nuova prova ed i piloti che si avvicinano alle qualifiche con soltanto un’ora di prove libere alle spalle, Giovinazzi ha chiuso 11° in Q1, mentre Räikkönen non è riuscito a fare progressi ed è rimasto a meno di un decimo dal 15° posto.

Così Giovinazzi al sito ufficiale della scuderia: “E’ stata una giornata piuttosto particolare, ma è stato divertente avere solo un’ora di prove e poi passare direttamente alle qualifiche. Ancora una volta, siamo stati abbastanza forti per entrare in Q2, ma era più o meno il massimo che potessimo fare. Oggi eravamo un po’ troppo lontani dalla Q3. Vediamo come va domani: la Sprint sarà importante per domenica e la affrontiamo con una strategia semplice: guadagnare posizioni al primo giro ma cercare di non prendere troppi rischi. Fare progressi dopo la partenza non sarà facile senza soste, ma possiamo ancora puntare a guadagnare terreno nelle fasi iniziali”.

Foto: LaPresse