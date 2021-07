Lewis Hamilton ha ricevuto una penalità di 10 secondi in seguito all’incidente avuto con Max Verstappen in avvio del secondo giro del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes aveva tamponato l’alfiere della Red Bull durante la serratissima battaglia per il primo posto che era iniziata in partenza e che aveva dato vita a una prima tornata davvero al cardiopalma.

I commissari hanno deciso di punire severamente il britannico per la sua condotta in pista e così il sette volte Campione del Mondo dovrà scontare la penalità quando rientrerà ai box per effettuare il pit-stop obbligatorio per cambiare la mescola degli pneumatici. A questo punto la rincorsa di Lewis Hamilton verso la vittoria in casa si complica, ma il britannico ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio e accorciare le distanze nei confronti di Max Verstappen in classifica generale.

Al momento la gara è guidata da Charles Leclerc, al volante di una splendida Ferrari che sta disputando una gara di assoluto spessore tecnico e tiene addirittura a bada le Mercedes.

Foto: Lapresse