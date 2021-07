Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 2 luglio

Oggi venerdì 2 luglio incominciano i quarti di finale agli Europei 2021 di calcio, si preannuncia grande spettacolo con due partite da dentro o fuori assolutamente da non perdere. C’è grande attesa per l’Italia, che alle ore 21.00 scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco per fronteggiare il Belgio: la nostra Nazionale, reduce dal successo ai supplementari contro l’Austria, insegue il colpaccio contro i fortissimi Diavoli Rossi, giustizieri del Portogallo di Cristiano Ronaldo e trascinati da Romelu Lukaku.

Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla formazione numero 1 del ranking FIFA e proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno dimostrato di poter sostenere un ottimo gioco e di potersela giocare davvero contro tutti, la qualificazione alle semifinali è tutt’altro che impossibile. La vincente di Italia-Belgio affronterà al turno successivo la vincente di Spagna-Svizzera, match in programma alle ore 18.00 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Gli elvetici sono reduci dal clamoroso colpaccio contro la Francia ai calci di rigori, le Furie Rosse hanno invece eliminato la Croazia ai supplementari. Gli iberici partiranno con i favori del pronostico, ma i rossocrociati vogliono continuare a sognare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di oggi venerdì 2 luglio agli Europei 2021 di calcio.

EUROPEI CALCIO 2021 OGGI: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 2 LUGLIO:

18.00 Svizzera-Spagna

21.00 Italia-Belgio

EUROPEI CALCIO 2021 OGGI: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

ITALIA-BELGIO:

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su RaiPlay (gratis), su Sky Go e Now TV (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SVIZZERA-SPAGNA:

Foto: Lapresse