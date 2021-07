Italia-Belgio oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni

Oggi, alle ore 21.00, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) sarà teatro del match tra Italia e Belgio valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio.

La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal difficile successo contro l’Austria nei tempi supplementari, affronta i Diavoli Rossi, numeri uno del ranking FIFA. La squadra di Martinez fa paura soprattutto dal centrocampo in su e parte coi favori del pronostico. Mancini potrebbe apportare due cambi rispetto al match di Londra contro gli austriaci: Giorgio Chiellini candidato a tornare titolare dopo il suo infortunio e a riprendere il posto al centro della difesa; Federico Chiesa potrebbe essere inserito nell’undici titolare al posto di Domenico Berardi. In casa belga, si è in apprensione sullo stato di salute di De Bruyne e di Eden Hazard, giocatori in grado di fare la differenza. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei due dovrebbe farcela (probabilmente De Bruyne).

Sono 22 i precedenti tra Italia e Belgio: lo score al momento vede gli azzurri nettamente avanti con 14 successi rispetto ai soli 4 dei Diavoli Rossi, 4 sono anche i pareggi. Nelle passate competizioni europee le due nazionali si sono affrontate 5 volte con 2 pareggi, 1 successo belga e 2 successi italiani. L’ultimo match risale agli Europei 2016 con gli azzurri di Conte capaci di imporsi per 2-0 all’esordio nel girone grazie alle reti di Giaccherini e Pellè. L’unica volta che il Belgio è riuscito ad avanzare oltre ai quarti di finale agli Europei è stato nel 1972, contro l’Italia: nelle altre due occasioni invece, 1976 (Olanda) e 2016 (Galles) il Belgio è stato eliminato. Nell’edizione del 1980, loro miglior risultato di sempre col secondo posto, non ci furono i quarti di finale per via della formula abbreviata del torneo.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO

Venerdì 2 luglio, Allianz Arena (Monaco di Baviera)

Ore 21.00 Italia-Belgio

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Uno (201, anche in 4K) e Sky Sport Football (203, anche in 4K).

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

Diretta testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Foto: LaPresse