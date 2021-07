La sconfitta oltremanica brucia e brucerà ancora per molte ore. Dopo il ko patito contro l’Italia di Mancini, nella cornice casalinga di Wembley, in Inghilterra si interrogano su come fosse stata stilata la serie finale dei rigoristi scelti da Southgate.

L’opinione pubblica, e non solo si sta concentrando sul trio Rashford-Sancho-Saka, con le trasmissioni tv che si chiedono perché il quinto rigore sia stato affidato a uno dei più giovani del gruppo britannico e non ha qualche giocatore di personalità.

“Se sei Grealish o Sterling, non puoi avere un ragazzino (riferimento a Saka, ndr) che ti passa avanti”,hanno commentato Roy Keane e Gary Neville, due leggende del Manchester United, che poi hanno proseguito così: “Quando abbiamo visto Saka andare a batterlo, probabilmente ci saremmo aspettati di vedere Grealish o Sterling”.

“Io lo volevo tirare – ha twittato sull’argomento Grealish, in risposta alla considerazione -. Il c.t. ha preso buone decisioni durante gli Europei e così ha fatto anche contro l’Italia. Non dite però che io non ho voluto tirarlo”.

In Inghilterra sembra essere quindi partita “la caccia al colpevole” per una coppa che probabilmente i britannici si sentivano già in bacheca, ma che alla fine ha preso la strada di Roma.

Foto: Lapresse