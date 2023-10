Calcio, Gareth Southgate avverte l’Italia: “Ci basta un punto per qualificarci? No, vogliamo vincere”

Domani sera l’Italia sarà di scena in casa dell’Inghilterra in un match di capitale importanza nel percorso delle Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti cercano la grande impresa a Wembley (ore 20.45) sia perchè i 3 punti sarebbero di platino, sia per evitare la “vendetta” della squadra guidata da Kane e Belligham, dopo la sconfitta nella Finale degli Europei 2021.

Il commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni, Gareth Southgate, ha presentato il match in conferenza stampa: “Ci basta un punto per qualificarci? Ok, ma noi però vogliamo vincere la partita giocando bene, ma sapere che ci basta un pareggio per andare avanti ci permetterà di non mandare il nostro portiere nell’area avversaria se all’87’ saremo ancora pari”.

Il ricordo della Finale persa in casa è sempre ben nitido nella mente degli inglesi: “Da allora abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e siamo cresciuti, non penso solo per quello che è successo in quella partita. In due anni sono successe tante cose: abbiamo sicuramente imparato da quella partita, ma anche dalle partite che abbiamo affrontato dopo, comprese quelle contro l’Italia”.

Chi, invece, non ha ancora digerito quel ko è senza dubbio Kyle Walker, difensore del Manchester City: “Quella notte non ce l’abbiamo fatta e questa è la prima volta che loro tornano a Wembley: magari possiamo prenderci una piccola vendetta”.

Ultima battuta ancora per il commissario tecnico, che prova a smorzare i toni: “Qualificarsi per un torneo è sempre la prima cosa e il grande avversario che affronteremo è il perfetto promemoria che non bisogna dare niente per scontato. L’Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali: significa che qualificarsi per una grande manifestazione non è semplice, che devi giocare al meglio quando ne hai la chance”.

Foto: LaPresse