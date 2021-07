Quando l’Italia non centrò la qualificazione per i Mondiali di Russia 2018 si toccò, senza ombra di dubbio, uno dei punti più bassi della storia del calcio del nostro Paese. Un momento nel quale ci sentimmo letteralmente smarriti, una sorta di nuova Corea del Nord-bis. A riportare subito la luce è stato il CT Roberto Mancini che, andando a prendere il posto di Gian Piero Ventura post-spareggio contro la Svezia, ha parlato immediatamente di “Rinascimento” per l’intero movimento.

Forse non tutti ci credevano all’epoca. Magari qualcuno sorrideva, ma i risultati ed il percorso parlano chiaro. L’Italia a livello di calcio è tornata. Eccome. E si è rimessa laddove merita. A fine 2017, quindi poco dopo la clamorosa non-partecipazione a Russia 2018, la nostra Nazionale era nella posizione numero 14 del ranking FIFA alle spalle, anche, di Danimarca e Perù.

Fast forward. Non abbiamo ancora finito di esultare per il successo di ieri sera a Wembley contro l’Inghilterra per il titolo di Euro 2021, che l’Italia non smette di risalire la china nella classifica mondiale. Ora, infatti, i ragazzi del CT Roberto Mancini sono al quarto posto (un dato che mancava addirittura dal 2013), alle spalle di Belgio (squadra che abbiamo eliminato ai quarti di finale), Brasile e Francia. Quindi ci siamo noi, dopo aver messo la freccia ai danni proprio della Nazionale con i Tre Leoni.

Il “Rinascimento” è avvenuto. L’Italia è risorta dalle proprie ceneri e ha conquistato il suo secondo titolo Europeo della storia, dopo il lontano 1968. A questo punto sarà importante consolidare squadra e movimento, puntando già il mirino verso novembre 2022, quando scatteranno i Mondiali di Qatar 2022. Le qualificazioni, come abbiamo visto sulla nostra pelle, non sono una formalità, per cui massima attenzione, poi si penserà alla manifestazione qatariota, nella quale vogliamo confermare che sì, è tutto vero!

Foto: Lapresse