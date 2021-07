Zero gol subiti contro la Croazia, zero contro la Scozia e ancora zero contro la Repubblica Ceca per chiudere il Girone D dei Campionati Europei 2021 di calcio con la porta inviolata. Non solo. Ancora zero reti al passivo contro la Germania negli ottavi di finale, quindi di nuovo zero contro l’Ucraina nei quarti di finale, prima di vedere Mikkel Damsgaard che, su punizione, andava a violare la porta difesa da Jordan Pickford.

Nei 570 minuti giocati in questo Europeo, l’Inghilterra ha subito solamente un gol, proprio nella semifinale contro la Danimarca e per giunta su calcio piazzato. Un risultato davvero straordinario (l’Italia, per esempio, ha incassato 3 reti, dopo aver chiuso il proprio Girone con la porta immacolata), che conferma come la squadra allenata dal CT Gareth Southgate non solo abbia a disposizione una notevole artiglieria in fase offensiva, ma che abbia anche allestito una fase difensiva di primissimo livello. Non un aspetto di poco conto per una Nazionale che, in altre occasioni, risultava troppo porosa, specialmente nei momenti clou.

In questa edizione del Campionato Europeo, invece, la Nazionale dei Tre Leoni ha impressionato con una difesa davvero granitica. Non solo, ha saputo anche cambiare faccia, e schema, da una partita all’altra. L’esordio contro la Croazia ha visto la linea a 4 con Walker, Stones, Mings, Trippier, mentre il secondo impegno contro la Scozia ha visto diverse modifiche con James, Stones, Mings, Shaw. Nella sfida contro la Repubblica Ceca abbiamo visto Walker, Stones, l’esordio di Maguire e Shaw, mentre la grande sorpresa è arrivata contro la Germania.

In quella occasione, infatti, Gareth Southgate ha optato per la difesa a 3 con Walker, Maguire, Stones e con Trippier e Shaw larghi. Dalla partita contro l’Ucraina, invece, il CT inglese ha scelto i suoi 4 uomini e non li ha più cambiati, riproponendo in entrambi i casi il quartetto composto da Walker, Stones, Maguire e Shaw. Un mix giusto con esterni capaci di dare solidità al pacchetto arretrato ma che non disdegnano di offendere, mentre il duo Stones-Maguire unisce esperienza e qualità andandosi a completare a livello di velocità e centimetri.

Per l’Italia, quindi, non sarà semplice segnare ad una difesa simile, che non si è quasi mai fatta nè sorprendere, nè prendere d’infilata, lasciando campo agli attaccanti che, dal canto loro, sanno di avere le spalle coperte. Con una retroguardia simile sarà importante sfruttare la velocità dei vari Chiesa, Immobile ed Insigne, perchè nella marcatura a uomo e, soprattutto, sui calci piazzati, la forza fisica inglese potrebbe fare la differenza. La nostra Nazionale affila le armi e proverà a fare male alla difesa dell’Inghilterra, per segnare a Pickford il primo gol su azione di questo Europeo e, soprattutto, per portare a casa la Coppa!

