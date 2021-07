Dieci anni fa, stagione 2011, Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho, giocava nella Sambonifacese, squadra di Seconda Divisione di San Bonifacio in provincia di Verona. Dopotutto l’italo-brasiliano classe 1991, era di proprietà della società scaligera, dalla quale è uscito dal settore giovanile. Bene, a 10 anni di distanza, non una era geologica quindi, il nativo di Imbituba, città situata nello Stato di Santa Catarina, ha alzato al cielo la Coppa di Campione d’Europa nel magico scenario di Wembley.

Un risultato centrato da assoluto protagonista con l’Italia, Nazione alla quale si è legato con anima e cuore (“Anema e’core”, per sottolineare al meglio i suoi trascorsi napoletani), che fa il paio con il successo in Champions League con il Chelsea, club nel quale milita ormai dal 2018. Due traguardi di livello assoluto che può vantare solamente lui in questa annata sportiva. Certo, c’è anche Emerson Palmieri in questo elenco, ma le due annate non hanno, ovviamente, paragone.

A questo punto la domanda sorge spontanea (citando un celebre presentatore, a sua volta partenopeo): Jorginho può davvero puntare al Pallone d’Oro 2021? Spesso il premio conferito da France Football ama sottolineare le stagioni dei giocatori che più hanno vinto tra club e rappresentativa nazionale, per cui il nostro regista (che ha disputato un Europeo letteralmente sontuoso) si inserisce nel novero dei papabili, anche se i rivali non mancheranno. Come sempre. Gente come Leo Messi (fresco di successo in Copa America), Robert Lewandowski, oppure Neymar o Kylian Mbappè, portano in dote lo status di “fuoriclasse globale”, che spesso garantisce un bonus non da poco al momento dei voti per il Pallone d’Oro, ma la candidatura dell’italo-brasiliano è quanto mai solida, credibile e sacrosanta.

Ripensando ai tempi della Sambonifacese sembra quasi incredibile fare ragionamenti simili, ma è tutto vero! Jorginho può davvero sognare in grande a livello personale. Sul fronte di club e Nazionale non poteva toccare vette più alte di quelle appena raggiunte. per cui, come disse Michael Jordan, uno che di successi e traguardi personali ha lastricato la sua intera carriera, al momento del suo inserimento nella Hall of Fame della NBA: “Limits, like fears, are often just an illusion” ovvero “I limiti e le paure, sono spesso solo illusioni”. Per cui, Jorginho può davvero sognare il Pallone d’Oro 2021. Su questo non c’è alcun dubbio o paura di volare troppo in alto!

Foto: Lapresse