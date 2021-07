Europei 2021, Italia-Inghilterra: i precedenti nello stadio di Wembley. Un bilancio che parla azzurro

L’Italia disputerà la finale dei Campionati Europei 2021 letteralmente in trasferta, perché l’avversaria sarà l’Inghilterra e si giocherà allo stadio di Wembley. Cionondimeno, scartabellando i precedenti tra gli Azzurri e i Tre Leoni, emerge un dato clamoroso. Quando le due squadre si sono affrontate ne “La casa del calcio”, gli inglesi hanno spesso faticato ed è la Nazionale ad avere un bilancio positivo!

Sembra incredibile, ma è così. La prima sfida a Wembley è datata 6 maggio 1959 ed è un’amichevole. L’Inghilterra domina il primo tempo e si porta avanti 2-0 grazie ai gol di Bobby Charlton e Warren Bradley. Tuttavia, l’Italia reagisce nella ripresa e nel giro di cinque minuti realizza un uno-due con Sergio Brighenti e Amos Mariani, impattando sul 2-2. Il risultato non cambia fino alla fine e la partita termina in parità.

Si torna in “The Home of Football” il 14 novembre 1973, data storica soprattutto per il calcio tricolore nonostante si tratti di un’altra amichevole. La partita è molto combattuta ed equilibrata, ma a quattro minuti dal termine Fabio Capello ribatte in rete una goffa respinta del portiere Peter Shilton su un tiro-cross di Giorgio Chinaglia. Finisce così, 1-0 per gli Azzurri, che battono gli inglesi per la prima volta in assoluto.

Quattro anni dopo, il 16 novembre 1977 a Wembley si gioca una partita di qualificazione ai Mondiali. Stavolta si impone l’Inghilterra per 2-0. Si tratta, però, di un’autentica vittoria di Pirro. L’Italia ha ancora un match da disputare e poche settimane dopo batte il debole Lussemburgo, volando in Argentina a discapito proprio degli inglesi, che non si qualificano!

Passano esattamente dodici anni prima di rivedere i due team giocare nella “casa del calcio”. Il 15 novembre 1989 un’altra amichevole si chiude a reti bianche, 0-0 e bilancio complessivo sempre in parità.

Situazione diversa, invece, il 12 febbraio 1997, giorno in cui a Wembley va in scena un altro match di qualificazione ai Mondiali. È la notte magica di Gianfranco Zola, che al 19’ si infila nella difesa avversaria come un coltello nel burro, inventandosi un gol spettacolare che regala il successo agli Azzurri per 1-0.

Infine, “The Home of Football” è stata teatro anche dell’ultima partita giocata tra le finaliste di Euro 2020. In un’amichevole disputatasi il 27 marzo 2018 i padroni di casa passano in vantaggio con Jamie Vardy, ma vengono acciuffati a pochi minuti dal termine da un rigore di Lorenzo Insigne, che fissa il risultato sull’1-1.

Insomma, Inghilterra e Italia si sono affrontate sei volte a Wembley e il bilancio parla di 2 vittorie azzurre contro 1 inglese, a cui vanno aggiunti 3 pareggi. Quella di domenica 11 luglio sarà la sfida più importante in assoluto. I Tre Leoni pareggeranno i conti, riscattando la tradizione negativa, oppure la Nazionale scriverà un’indimenticabile pagina della propria storia?

Foto: La Presse