Europei 2021, Gianluigi Donnarumma è eletto miglior giocatore del torneo

Una vera e propria ciliegina sulla torta. Gianluigi “Gigio” Donnarumma è stato infatti premiato dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell’Europeo 2021, al termine del match vinto dall’Italia contro l’Inghilterra sul prato di Wembley.

Un risultato davvero di prestigio a livello personale per il nostro estremo difensore che, nonostante abbia vissuto questo Europeo gestendo l’addio al “suo” Milan, non si è mai fatto distrarre e ha disputato un mese quasi perfetto. Anzi, il “quasi” si potrebbe assolutamente togliere. Il suo riassunto di questi Campionati Europei è notevole: 7 partite giocate, per 3 volte ha mantenuto la porta inviolata, ha incassato appena 4 gol, ha deciso con le sue parate due partite (semifinale e finale) ai calci di rigore, ed il tutto a soli 22 anni e 136 giorni.

Una conferma di quanto il portiere campano sia ormai una certezza a livello continentale e mondiale, contando ancora i suoi ampi margini di miglioramento vista la giovane età. Nonostante tante discussioni attorno a lui, si è sempre fatto trovare pronto. L’Italia ha disputato un Europeo di altissimo livello e spesso ha reso inoperoso Donnarumma che, quindi, si è saputo prendere la ribalta in occasione dei rigori contro Spagna e Inghilterra. Anche in finale, per esempio, non ha dovuto compiere parate lungo i 120 minuti di gioco, per cui ha saputo dare il proprio massimo al momento giusto, andando a neutralizzare i penalty di Sancho ed il quinto di Saka, quello che ha fatto esplodere tutta Italia nei festeggiamenti per il titolo. Titolo di squadra e premio di miglior giocatore dell’Europeo. Niente male per “Gigio”!

Foto: Lapresse