Il day-after di una Finale di un Campionato Europeo è sempre l’occasione ideale per andare a vedere come, all’estero, hanno deciso di celebrare l’ultimo atto della manifestazione continentale. La vittoria dell’Italia in casa dell’Inghilterra ha fatto versare fiumi di inchiostro (amarissimo) ai quotidiani d’Oltremanica che si sono focalizzati su due aspetti importanti: l’ennesima disfatta inglese ai calci di rigore e, in secondo luogo, su una sconfitta che rischia di segnare una intera era del calcio dei sudditi di Sua Maestà. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio i titoli più importanti dei quotidiani in giro per l’Europa.

QUOTIDIANI INGLESI

THE SUN – I titoli dell’edizione online svariano da “Leoni dal cuore spezzato” passando per “Agonia ai calci di rigore”, quindi “Nemmeno Southgate riesce a porre fine al dramma senza fine dei penalty per l’Inghilterra”.

THE TIMES UK – “L’Inghilterra potrà risollevarsi da questo ko” cerca di dare fiducia il più importante quotidiano inglese, mentre Southgate ammette “La colpa è solo mia, ho scelto io i rigoristi”

THE GUARDIAN – Si parte con “Gli inglesi assistono alla gloria italiana” quindi si passa ad un aspetto importante di quanto avvenuto dopo la gara: “Boris Johnson critica i tifosi che hanno attaccato i giocatori sui social”

DAILY MAIL – “Non ci si può affidare ai ragazzini nei momenti clou” la durissima critica dell’ex capitano del Manchester United, Roy Keane, quindi si enfatizza su Leonardo Bonucci che, a fine gara ha “invitato” gli inglesi a “mangiare ancora tanta pasta” prima di ripresentarsi…

THE INDIPENDENT – “Ancora un ko ai rigori”, prosegue la litania dei giornali inglesi e, soprattutto, si parla di “Momento critico per la storia del calcio inglese”.

BBC – Anche il sito della rete tv di stato non si discosta troppo dai colleghi: “Solita sconfitta ai rigori” e un amaro “It’s coming home nuovamente respinto al mittente”.

Passando all’estero. In Spagna As titola “Bravissima” con la foto dell’Italia che solleva la Coppa, il catalano “Mundo Deportivo” spiega che “Donnarumma gela Wembley”, quindi Marca calca la mano contro gli inglesi con un laconico “Wembleyazo” citando il celeberrimo “Maracanazo” quando il Brasile perse i Mondiali del 1950 in casa contro l’Uruguay. Chiudiamo con la Francia, con L’Equipe celebra gli Azzurri con un bellissimo “Invincibili” con la foto dei nostri ragazzi che corrono a esultare.

Foto: Lapresse