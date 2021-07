Dopo le emozioni del Paul Ricard tutto è pronto per la 4h di Monza, quarto atto dell’European Le Mans Series. Lo spettacolo è assicurato nel tempio della velocità, pista che inaugura la seconda metà di un campionato molto equilibrato. La principale categoria europea riservata alle GT ed ai prototipi si prepara per la quarta edizione di una prova in cui può succedere tutto.

In LMP2, la classe regina, WRT guida il gruppo con 60 punti all’attivo. Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 si apprestano ad allungare a Monza, tracciato dove il team belga potrebbe conquistare un nuovo podio dopo le affermazioni di Barcellona (Spagna) e Red Bull Ring (Austria). Secondo posto al momento con 3 punti di ritardo per Roman Rusinov/Franco Colapinto/Mikkel Jensen #26. I vincitori della competizione in Francia approdano in Italia in un circuito in cui ci attendiamo una risposta da parte di United Autosports che non ha ancora vinto dopo il dominio del 2020.

Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 e Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin #32 hanno l’opportunità di replicare il successo dello scorso ottobre quando, in via eccezionale, si corse nel tempio della velocità. Occhi puntati a Monza anche su Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy (Duqueine Team #30), quarti in casa in Francia

In Italia approda anche Juan Pablo Montoya. L’ex pilota di F1 sarà al via con l’Oreca #21 di DragonSpeed, formazione in cui milita anche nel FIA World Endurance Championship. Il colombiano si alternerà con Henrik Hedman/Ben Hanley, squadra che corre nella classe LMP2/Pro-Am.

Cool Racing è la formazione da battere in quel di Monza questo fine settimana in LMP3. La realtà elvetica ha la possibilità di allungare e di conquistare la terza gioia del 2021. Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 svettano al momento con 68 punti che sono il frutto di tre importanti podi. In Lombardia attenzione a DKR Engineering che al Paul Ricard si è presa un’importante rivincita dopo due negative apparizioni tra Spagna ed Austria.

Laurents Hörr/Mathieu de Barbuat #4 sono come sempre da tenere in considerazione insieme ad United Autosports, terzi al Paul Ricard con Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2. Competizione di casa per Eurointernational che si presenta a Monza con Andrea Dromedari/Jacopo Baratto/Joey Alders #11, equipaggio che può ben figurare questo fine settimana.

Esordio con le auto nello storico circuito brianzolo per Mattia Pasini che continua a migliorare nell’endurance. Il commentatore di Sky Sport per il Motomondiale dividerà il volante in Italia con Martin Hippe/Ugo De Wilde. Cambio di vettura di fatto per il romagnolo che passa dalla Ligier #13 alla #14 di Inter Europol Competition.

A Monza Ferrari cerca il poker in GTE. Le 488 sembrano imbattibili in tutte le condizioni, un dominio che potrebbe cadere nel tempio della velocità. Aston Martin con John Hartshorne/Ollie Hancock/Ross Gunn (TF Sport #95) e Porsche con Christian Ried/Gimmi Bruni/Cooper McNeil (Proton Competition #77) inseguono le Rosse che al momento controllano il campionato con Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80.

Il terzetto di Iron Lynk cerca il tris a Monza e la possibilità di allungare in classifica. Sono al momento 65 i punti del team italiano contro i 51 di Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel (Spirit of Race/Ferrari #55) ed i 41 di Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera (AF Corse/Ferrari #88), vincitori dell’appuntamento di Spielberg.

La tappa di Monza dell’European Le Mans Series potrà essere vissuta in diretta sul canale YouTube. Appuntamento a domenica alle 11.00 per un evento da non perdere.

Foto: Pier Colombo