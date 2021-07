Djokovic-Shapovalov oggi, Semifinale Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Novak Djokovic e Denis Shapovalov si affronteranno sul rettangolo verde del Centre Court di Wimbledon per la seconda semifinale del tabellone maschile.

Il serbo, n.1 del mondo, è il grande favorito del confronto. Una cavalcata vincente e convincente quella di Nole che è parso di un altro pianeta rispetto tutti gli altri giocatori presenti sull’erba di Church Road. Spetterà a Shapovalov ribaltare il pronostico, lui reduce da un incontro molto impegnativo contro il russo Karen Khachanov vinto al quinto set.

Djokovic, guardando a precedenti, può sorridere visto che nelle sei partite disputate contro il canadese ha sempre vinto, ultima delle quali nell’ATP Cup 2021. C’è da dire, però, che i due non si sono mai incontrati su questa superficie e questa variabile potrebbe alterare i valori in campo.

La semifinale tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov sarà il secondo match sul Centre Court il cui programma prenderà il via alle ore 14:30 con il match tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205) e sugli speciali canali Sky Sport 251 e Sky Sport 252, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DJOKOVIC-SHAPOVALOV, SEMIFINALE WIMBLEDON 2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 9 LUGLIO

Centre Court – Ore: 14:30

M. Berrettini ITA vs H. Hurkacz POL

N. Djokovic SRB vs D. Shapovalov CAN

J. Salisbury GBR / H. Dart GBR vs K. Krawietz GER / K. Peschke CZE

DJOKOVIC-SHAPOVALOV, SEMIFINALE WIMBLEDON 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251 e Sky Sport 252

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse